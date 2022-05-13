79-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

79-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро позволяют осознать свои желания.

Карты Таро до сих пор окружены ореолом мистики и магии, а кто считает их инструментом дьявола. Тем не менее в XXI веке карты Таро стали больше средством психологии, чем сатанинской практикой. Они просто подсказывают пути, которые следует выбрать, хотя окончательное решение остается всегда за вами.

Что же нас всех ждет 13 мая 2022, в 79-й день войны.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Маг".

Эта карта свидетельствует об инициативе, мотивации, полной осознанности и действенности. Он демонстрирует активную жизненную позицию, самореализацию, знание и целеустремленность. Эта карта символизирует мост между внутренним и внешним миром. Она показывает, как наши подсознательные желания могут изменить ход событий. Сейчас нужно быть гибким и прислушиваться к внутреннему голосу. Теперь вашим главным союзником должна стать самомотивация, которая поможет вдохновлять других идей.

Также эта карта указывает на сильную мужскую сексуальную энергию.

Она советует приспосабливаться к изменяющимся жизненным обстоятельствам, генерировать новые идеи и искать правильный путь. Иногда придется доказывать, что вы умеете налаживать контакты с правильными людьми.

Продолжает наш расклад карта Таро под названием "Семерка кубков".

Эта карта рассказывает о мечтательности, работе со своими слабостями, постройках воздушных замков, разнообразии возможностей. Однако вам будут мешать отсутствие организованности, завышенные ожидания, лень и безынициативность, отрицание неизбежного, уверенность, что вам все по силам, иллюзии и тому подобное.

Она подсказывает, что не следует плыть по течению. Также не нужно выполнять все ваши прихоти, ведь вы не знаете, что вам нужно в жизни. Но, если вы работаете от звезды к звезде, то нужно немного расслабиться.

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Карта советует избегать жизненных ловушек, о которых говорилось выше. Вам нужно четко строить планы, а не отказываться от вызова судьбы.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Колесница".

Эта карта свидетельствует о силе воли, честности, упрямстве, смелости, рывке вперед, необходимости контроля над чувствами и мыслями, погоне за двумя зайцами, рискованной авантюре и духовном поиске. Эта карта подсказывает, что ключом к успеху может стать только ваша сильная самомотивация или упрямство. Своей силой вы добьетесь желаемого.

Вы сейчас добились того момента, что можете опираться на собственные суждения, а не слушать других. Вы добьетесь успеха в любых начинаниях и преодолеете все препятствия на пути. Обратите внимание на важность наблюдения за ходом времени и контроля над ситуацией для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху вырываться из рук, а сами управляйте процессом. Возможно, ваши отношения с другими людьми нуждаются в переоценке.

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