82-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро создают точку для баланса.

Карты Таро пришли к нам из глубины веков, но до сих пор остаются актуальной системой для предсказания предполагаемого будущего. Почему возможного? Ибо наше с вами будущее не написано, не предсказано судьбой или фатумом, а меняется поминутно от наших решений. Поэтому карты Таро не могут точно предвещать будущее, а только его вероятную версию.

Что же нас всех ждет 16 мая 2022, в 82-й день войны.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Туз кубков", свидетельствующий о любви, глубоких чувствах, интимных отношениях, а, кое-где, и новый роман. Эта карта рассказывает об активном выражении чувств, любви во всех ее проявлениях, страсти к кому-то, а также желании саморазвития.

Эта карта рассказывает о новом этапе в отношениях. Как уже было написано выше, это может быть новый роман, а в уже действующих отношениях чувства только усилятся.

Также следует обратить внимание на те сферы жизни, где необходима любовь. Возможно, в некоторых отношениях, к примеру, с друзьями пора открыться и стать ближе. Но помните и о том, что иногда эмоции не позволяют здраво мыслить, поэтому следует быть внимательными и осторожными и не бросаться в водоворот чувств торчком головой.

Продолжает расклад карта Таро под названием "Смерть". Эта карта по сей день вызывает суеверный ужас у тех, у кого она появляется. Но в расписаниях Таро эта карта очень редко значит реальную физическую погибель. Древнее название этой карты "Изменения". Задумайтесь, ведь потеря любимого человека или разные изменения на работе, от которой мы зависим, это тоже маленькая "смерть".

"Смерть" — свидетельствует о том, что время решительных перемен таки наступило и эта карта будет болтаться над вами, пока вы не совершите правильные действия и не присоединитесь к этим изменениям.

Эта карта также говорит о конце старого цикла и начале нового, освобождении от прошлого, налаживании жизни, осознании цикличности изменений и т.д. Не стоит бояться перемен или зацикливаться на них. Следует крепко входить за шанс, который подкинет вам судьба.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Восьмерка пентаклей". Эта карта сообщает о профессионализме, дисциплине и усидчивости. Чтобы получить желанный финансовый покой, стоит работать, раздать долги и быть внимательным к деталям. Расширяйте свой кругозор и овладейте новыми умениями и навыками.

Какой бы ни была ваша работа, на ней следует сконцентрироваться. Ищите правду между строками и сконцентрируйтесь на желаемом проекте. Чем больше вы будете вкладывать в свое дело, тем больше получите на финише. Сейчас вы чувствуете себя на высоте. Займитесь делами, но не стоит забывать о духовном развитии.

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