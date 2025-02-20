"Америка "переобулась": известный таролог рассказала, как будут вести себя США дальше — предсказание

Известная тарологиня Яна Пасинкова сделала громкое предсказание, рассмотрев сценарии развития событий для Украины и проанализировав вероятные договоренности между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом говорилось в видео расписания карт Таро Яны Пасынковой.

"Америка больше не заинтересована в обеспечении украинской и европейской безопасности. Да. Все говорят, что Америка "переобулась", а мы с вами видим немного другую ситуацию", — рассказала тарологиня, раскладывая карты.

После расписания карт Яна Пасинкова рассказала о возможном развитии событий.

"Ну, давайте посмотрим на Америку и ее дальнейшие действия... Сейчас будут происходить вещи вопреки США, и результат для нас будет ну... самый красивый в той ситуации, которую можно просто представить. А Америка не очень этим будет довольна", — рассказала тарологиня.

А вот Европы, по словам экспертки, ждут совсем другие новости.

"Там полное разочарование. Абсолютное. Америка должна чем-то пожертвовать", — сказала тарологиня.

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Ранее астролог Владимир Бадиян ошарашил прогнозом по окончании войны в Украине. Он сделал оптимистический и пессимистический прогнозы.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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