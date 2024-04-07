"Америка поможет нам выиграть войну и оккупанты уйдут с нашей земли": проводница в Высшие измерения сделала прогноз

Проводница в Высшие измерения света и любви, ченнелер Айа рассказала, что война в Украине закончится благодаря США. По ее словам, Америка что-то такое сделает, что оккупанты сразу начнут бежать.

Об этом она рассказала на YouTube-канале.

"Я когда-то спрашивала Бога... Расходится пространство, и я вижу и знаю конкретно, что это уже так будет. Я когда-то спрашивала, как закончится война. Разошлось пространство, я видела, знала, как оккупанты бежали с нашей земли. Есть такое выражение – "пятки было только видно, как они бежали". Я прямо знала, что они убегают по причине того, что Америка что-нибудь такое сделает, что они сразу начнут убегать. Мне не показали, что Америка сделает, но я точно знаю, что война закончится именно так", — рассказала провидица.

По словам Айи, это произойдет уже в ближайшее время.

"И это, поверьте, не так долго, в пространстве оно должно проявиться... Потому что сейчас экзамен. После экзамена кажется, что все пропало, мы проиграли, ничего нет, все уже упали духом и чуть дышат. А самая темная ночь – перед рассветом. Вот когда ты уже сдался, уже будет, что будет, жив – и слава Богу... И это прекрасное состояние, потому что после этого состояния наступает победа. Просто живите на прошедших с вами ощущениях. Помните, что с нами Бог, а Бог все может. Мне Бог это показал, что Америка что-нибудь такое сделает, что они будут просто убегать. Их не нужно будет даже как-то выбивать военным путем", — отметила провидица.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог дал обнадеживающий прогноз об окончании войны в Украине.

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