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- Астрология
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Таропрогноз на 7 августа 2025 года: Ракам – эмоциональное исцеление, а Близнецам – вызов ясности
Карты подсказывают: сегодня — хорошее время навести порядок в чувствах и действиях, даже если они вначале кажутся сдержанными.
Таро – это не предсказание в прямом смысле. Это язык архетипов, помогающий понять, где мы есть, и куда двигаться. На 7 августа они советуют соединить внутреннюю зрелость с четким фокусом – и тогда этот день может стать поворотным.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Порядок знаков зодиака:
Овен - Отшельник
День для глубочайшего сосредоточения. Возможно, следует отойти от шума и уделить время самоанализу.
Телец — Восьмерка пентаклей
Направленное усилие и внимательность к деталям – путь к существенным результатам. Труд сегодня имеет глубокий смысл.
Близнецы - Девятка мечей
Тревожные мысли могут затмить утро, но большинство страхов в ваших представлениях. Вместо затрат на волнение – инвестируйте в глубокое дыхание.
Рак - Звезда
День сулит эмоциональное исцеление. Парадоксально, но в воздержании сегодня есть огромная сила вдохновения.
Лев - Четверка кубков.
Возможно, вы почувствуете безразличие. Однако среди привычного скрывается ценное — не пропусти его из-за усталости.
Дева - Король кубков
Эмоциональное равновесие – ваш ресурс. В общении придется соединить чувствительность и жесткость.
Весы - Рыцарь жезлов
Движение вперед возможно из-за решимости. Сегодняшняя энергия – это не импульс, а решительный рывок.
Скорпион - Двойка мечей
Неопределенность не предопределение. Интуиция важна, но не пренебрегайте логикой — выбор будет иметь силу.
Стрелец - семерка жезлов
Возможны противоречия, но ваша стойкость – самое лучшее оружие. Держите свои границы верно.
Козерог - Восьмерка жезлов
Внезапный импульс запустит цепь событий. Будьте готовы действовать быстро и сосредоточенно.
Водолей - Шестерка кубков
Сегодня — прекрасный момент, чтобы вернуться к теплым воспоминаниям и слабым обогревающим связям.
Рыбы - Повешенный
Ситуация может стать особенной, если остановиться и изменить ракурс. Пауза – ваш ключ.
7 августа – день, когда глубокая тишина и внутренняя ясность имеют преимущество над импульсом. Карты советуют не рваться вперед, а использовать дни как возможность заземлиться, исцелить душу и подготовить почву для будущих шагов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .