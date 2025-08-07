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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Таропрогноз на 7 августа 2025 года: Ракам – эмоциональное исцеление, а Близнецам – вызов ясности

Карты подсказывают: сегодня — хорошее время навести порядок в чувствах и действиях, даже если они вначале кажутся сдержанными.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Таро – это не предсказание в прямом смысле. Это язык архетипов, помогающий понять, где мы есть, и куда двигаться. На 7 августа они советуют соединить внутреннюю зрелость с четким фокусом – и тогда этот день может стать поворотным.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Порядок знаков зодиака:

  • Овен - Отшельник
    День для глубочайшего сосредоточения. Возможно, следует отойти от шума и уделить время самоанализу.

  • Телец — Восьмерка пентаклей
    Направленное усилие и внимательность к деталям – путь к существенным результатам. Труд сегодня имеет глубокий смысл.

  • Близнецы - Девятка мечей
    Тревожные мысли могут затмить утро, но большинство страхов в ваших представлениях. Вместо затрат на волнение – инвестируйте в глубокое дыхание.

  • Рак - Звезда
    День сулит эмоциональное исцеление. Парадоксально, но в воздержании сегодня есть огромная сила вдохновения.

  • Лев - Четверка кубков.
    Возможно, вы почувствуете безразличие. Однако среди привычного скрывается ценное — не пропусти его из-за усталости.

  • Дева - Король кубков
    Эмоциональное равновесие – ваш ресурс. В общении придется соединить чувствительность и жесткость.

  • Весы - Рыцарь жезлов
    Движение вперед возможно из-за решимости. Сегодняшняя энергия – это не импульс, а решительный рывок.

  • Скорпион - Двойка мечей
    Неопределенность не предопределение. Интуиция важна, но не пренебрегайте логикой — выбор будет иметь силу.

  • Стрелец - семерка жезлов
    Возможны противоречия, но ваша стойкость – самое лучшее оружие. Держите свои границы верно.

  • Козерог - Восьмерка жезлов
    Внезапный импульс запустит цепь событий. Будьте готовы действовать быстро и сосредоточенно.

  • Водолей - Шестерка кубков
    Сегодня — прекрасный момент, чтобы вернуться к теплым воспоминаниям и слабым обогревающим связям.

  • Рыбы - Повешенный
    Ситуация может стать особенной, если остановиться и изменить ракурс. Пауза – ваш ключ.

7 августа – день, когда глубокая тишина и внутренняя ясность имеют преимущество над импульсом. Карты советуют не рваться вперед, а использовать дни как возможность заземлиться, исцелить душу и подготовить почву для будущих шагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .

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