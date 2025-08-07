Таропрогноз на 7 августа 2025 года: Ракам – эмоциональное исцеление, а Близнецам – вызов ясности

Карты Таро / © ТСН.ua

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Таро – это не предсказание в прямом смысле. Это язык архетипов, помогающий понять, где мы есть, и куда двигаться. На 7 августа они советуют соединить внутреннюю зрелость с четким фокусом – и тогда этот день может стать поворотным.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Порядок знаков зодиака:

Овен - Отшельник

День для глубочайшего сосредоточения. Возможно, следует отойти от шума и уделить время самоанализу.

Телец — Восьмерка пентаклей

Направленное усилие и внимательность к деталям – путь к существенным результатам. Труд сегодня имеет глубокий смысл.

Близнецы - Девятка мечей

Тревожные мысли могут затмить утро, но большинство страхов в ваших представлениях. Вместо затрат на волнение – инвестируйте в глубокое дыхание.

Рак - Звезда

День сулит эмоциональное исцеление. Парадоксально, но в воздержании сегодня есть огромная сила вдохновения.

Лев - Четверка кубков.

Возможно, вы почувствуете безразличие. Однако среди привычного скрывается ценное — не пропусти его из-за усталости.

Дева - Король кубков

Эмоциональное равновесие – ваш ресурс. В общении придется соединить чувствительность и жесткость.

Весы - Рыцарь жезлов

Движение вперед возможно из-за решимости. Сегодняшняя энергия – это не импульс, а решительный рывок.

Скорпион - Двойка мечей

Неопределенность не предопределение. Интуиция важна, но не пренебрегайте логикой — выбор будет иметь силу.

Стрелец - семерка жезлов

Возможны противоречия, но ваша стойкость – самое лучшее оружие. Держите свои границы верно.

Козерог - Восьмерка жезлов

Внезапный импульс запустит цепь событий. Будьте готовы действовать быстро и сосредоточенно.

Водолей - Шестерка кубков

Сегодня — прекрасный момент, чтобы вернуться к теплым воспоминаниям и слабым обогревающим связям.

Рыбы - Повешенный

Ситуация может стать особенной, если остановиться и изменить ракурс. Пауза – ваш ключ.

7 августа – день, когда глубокая тишина и внутренняя ясность имеют преимущество над импульсом. Карты советуют не рваться вперед, а использовать дни как возможность заземлиться, исцелить душу и подготовить почву для будущих шагов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .