Астролог дала оптимический прогноз по окончанию войны: очень скоро все завершится

Астрологиня предусмотрела, что после окончания войны Украину еще ждут испытания, которые она достойно пройдет.

Астролог Ольга Медвецкая считает, что война в Украине может закончиться в этом году. Конец активных боевых действий следует ждать уже летом.

Об этом Медвецкая сказала в интервью УНИАН.

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По ее словам, уже началась трансформация Украины. Однако астролог подчеркнула, что все испытания для нашей страны закончатся в феврале 2026 года, "когда Сатурн сменит знак и перейдет в Рыбы"

"Начиная с мая этого года дела пойдут лучше. Однако общий и беспроблемный успех следует ожидать с 2026 года. Это не означает, что война будет продолжаться еще 3 года, но это время еще будет непростым для Украины", — сказала Медвецкая.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус предположил, что война в Украине не закончится в этом году.

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