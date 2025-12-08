- Дата публикации
Астролог дала рекомендации, какие вопросы стоит задать себе в 2025 году, чтобы следующий год был счастливым
Астролог советует каждому знаку зодиака задавать себе вопросы и провести анализ.
В конце 2025 года астрологи предлагают всем знакам зодиака подвести итоги и определить приоритеты на следующий год. Такой анализ помогает сосредоточиться на личном развитии, отпустить лишнее и составить новогодние планы более осознанно.
Об этом пишет астролог Анастасия Бучковская в Instagram.
Она очертила список вопросов к себе, которые помогут каждому знаку зодиака разобраться в собственных достижениях, ошибках и взаимоотношениях с окружающими людьми.
Вопросы для подведения итогов 2025 года
Какие люди стали для меня важными и почему? Что я почувствовала рядом с ними?
Что я наконец-то отпускаю? Переживания, ожидания, сравнения, иллюзии?
Какой момент в этом году был самым теплым и почему?
За что я могу поблагодарить себя, даже за малейшие шаги?
Что было самым сложным, но научило меня больше всего?
Какие мои границы стали более четкими и как это изменило мою жизнь?
Что я хочу забрать с собой в новый год? Привычки, мысли, теплые традиции, людей?
Что я хочу почувствовать в новом году? Спокойствие, любовь, ясность, силу, вдохновение?
Чего я хочу для себя впервые? Чего давно хотелось, но я боялась позволить?
