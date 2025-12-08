ТСН в социальных сетях

Астролог дала рекомендации, какие вопросы стоит задать себе в 2025 году, чтобы следующий год был счастливым

Астролог советует каждому знаку зодиака задавать себе вопросы и провести анализ.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Астрология

Астрология / © iStock

В конце 2025 года астрологи предлагают всем знакам зодиака подвести итоги и определить приоритеты на следующий год. Такой анализ помогает сосредоточиться на личном развитии, отпустить лишнее и составить новогодние планы более осознанно.

Об этом пишет астролог Анастасия Бучковская в Instagram.

Она очертила список вопросов к себе, которые помогут каждому знаку зодиака разобраться в собственных достижениях, ошибках и взаимоотношениях с окружающими людьми.

Вопросы для подведения итогов 2025 года

  • Какие люди стали для меня важными и почему? Что я почувствовала рядом с ними?

  • Что я наконец-то отпускаю? Переживания, ожидания, сравнения, иллюзии?

  • Какой момент в этом году был самым теплым и почему?

  • За что я могу поблагодарить себя, даже за малейшие шаги?

  • Что было самым сложным, но научило меня больше всего?

  • Какие мои границы стали более четкими и как это изменило мою жизнь?

  • Что я хочу забрать с собой в новый год? Привычки, мысли, теплые традиции, людей?

  • Что я хочу почувствовать в новом году? Спокойствие, любовь, ясность, силу, вдохновение?

  • Чего я хочу для себя впервые? Чего давно хотелось, но я боялась позволить?

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи и стилисты рассказывали, в чем встречать Новый 2026 год.

