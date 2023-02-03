Астролог назвал месяц, когда Путин может внезапно закончить войну

Влад Росс также прогнозирует благоприятный для Украины период в получении оружия и техники.

Войну в Украине президент России Владимир Путин может закончить уже в скором времени, и это решение будет связано с его страхом.

Такой прогноз дал астролог Влад Росс в комментарии "Главреду".

По его словам, хозяин Кремля уже в феврале 2023 года может внезапно заявить о якобы выполнении всех целей "спецоперации".

"Путин в феврале вдруг может сказать, что выполнены все цели "СВО", и неожиданно принять решение об окончании войны. Он – трус, и он прекрасно знает, что как только Украина начнет получать самолеты, Россия проиграет войну", – рассказал астролог.

По его прогнозу, в худшем случае, Путин может снова попытаться устроить наступление.

"Если же он абсолютно сумасшедший, то в феврале в очередной раз начнет наступать на Украину", – сказал Росс.

Он также прогнозирует, что в феврале для Украины сложится благоприятная ситуация по поставкам оружия и военной техники.

Напомним, ранее Влад Росс прогнозировал, что Путин может начать новое наступление на Украину в период с 22 по 24 февраля.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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