Астролог назвал месяц, который станет решающим: война в Украине после этого закончится

Астролог предсказывает окончание войны России против Украины в 2023 году.

Астролог Владимир Бадиян предсказывает, что конец марта и начало апреля станет решающим временем в войне России против Украины. После этого могут последовать переговоры.

Об этом он сказал на ютуб-канале People Life.

Астролог предсказывает, что апрель, вероятно, станет решающим месяцем в войне России против Украины. Далее – вероятно будут переговоры.

"Переговоры будут, и они зафиксируют остановку горячей фазы войны. То есть, закончатся массовые обстрелы и масштабные боевые действия", — сказал астролог.

Окончательно, Украина может победить в мае 2023 года. Однако вопросы оккупированных Донецкой и Луганской областей будут решаться от 4 до 6 лет.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что в первые десять дней марта Россия, вероятно, не будет устраивать массированные ракетные удары по Украине. Также она подчеркнула, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также: