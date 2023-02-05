Астролог назвал точное время поражения России: ждать осталось недолго

В период с марта по апрель станет ясно, что Россия полностью проиграла в войне.

Астролог Влад Росс заявил, что президента РФ Владимира Путина уже совсем скоро ждет полное поражение на поле боя после того, как он во второй раз начнет полномасштабное наступление и захочет снова захватить Киев "за три дня".

Об этом известный составитель гороскопов рассказал в комментарии "Главреду".

"Россию будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины, если не весь, то большая его часть", – сказал Влад Росс.

При этом он отметил, что в феврале для Украины будет два опасных периода, когда оккупанты, скорее всего, пойдут в новое наступление и даже попытаются снова взять Киев "за три дня". Также осторожным следует быть жителям городов Славянска и Краматорска, на которые может быть направлено еще одно острие вражеских атак.

Самый опасный период, по словам Влада Росса, начнется 24 февраля, поскольку президент РФ любит символические даты.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее мольфарка прогнозировала , когда закончится война в Украине.

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