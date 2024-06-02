Астролог назвал точные годы, когда война в Украине достигнет пика и завершится

Пик войны ожидается 2024 или 2025, после этого ожидается спад и закончится к 2030 году.

Такой прогноз озвучил астролог Дмитрий Уранус.

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"Предыдущий этап войны с Украиной пути начал в 2014 году, в самый пик активности Солнца. Этот первый этап войны затихал практически синхронно с затуханием активности Солнца, достигнув глубокого минимума в 2018-2020 годах. Боевые действия на Донбассе в те годы действительно были минимальны. солнечный цикл пошел на "взлет" весной 2021 года, и Путин сразу же начинает выдвигать войска к границам Украины, начинает "обучение". достигнуто в 2024 или 2025 году ", — сказал он.

По словам астролога, войны, начатые на восходящем тренде, невозможно быстро остановить или закончить, пока цикл активности не отработает полностью. Да, война в Украине обязательно достигнет какой-то развязки в годы максимума (2024-2025). После чего наступит нисходящий тренд (с 2026-2027) и война обязательно затихнет или закончится.

"Это произойдет в годы нисходящего тренда, или в годы минимума (2028-2030). Но если конфликт, или война, не будут исчерпаны до наступления минимума, она снова разгорится в период начала роста следующего цикла активности (начиная с 2032 года). И все снова повторится", — предупредил он.

Напомним, астрологи Анна и Алексей Сухановы дали прогноз, что ждет Украину в июне 2024 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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