Астролог назвала дату завершения войны в Украине: подробности предсказания

Самые благоприятные астрологические аспекты для наступления реальных мирных договоренностей по Украине приходятся на начало 2026 года.

Об этом рассказала астролог Елена Бучинская для «Главреда».

По ее словам, этот период может оказаться переломным для переговорного процесса.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Бучинская отмечает, что в январе 2026 для Украины открывается особенно благоприятное окно возможностей. Речь идет не о финальном подписании соглашения, а о встречах или создании более основательных договоренностей, которые будут выходить за пределы нынешних абстрактных требований по языку, церкви или нейтралитету.

Второй важный этап, по прогнозу астролога, продлится со второй половины февраля до 10 марта. Именно в это время могут возникнуть уже четко сформулированные соглашения — устные или письменные. По ее словам, в этот период будет «вырисовываться документ, который можно будет согласовывать».

Бучинская уточняет, что наиболее насыщенным моментом для переговоров станет отрезок с 17 января по 10 марта 2026 года. Именно в это время могут возникнуть реальные проекты мирных соглашений и конкретные формулировки.

Финальной точкой процесса астролог называет апрель 2026 года. По ее прогнозу именно к 25 апреля может быть подписан документ, который определит формат завершения войны.

