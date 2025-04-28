Астролог назвала год, когда в Украине полностью откроют границы

Выезд из Украины мужчин

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В каком году в Украине полностью откроют границы для мужчин призывного возраста — свой прогноз дала астролог, таролог Ведающая Ма (настоящее имя Ирина Гергель).

Об этом она рассказала на YouTube-канале «Мий свит».

Согласно прогнозу астролога, таролога, в 2025 году границы Украины еще будут закрыты.

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«В 25-м — выпадает Верховная жрица, закрыто. Мне о 25-ом ничего не говорит, я дальше не могу спрашивать. 2026 — четверка пентаклей. В 26-ом части дадут возможность, но очень небольшой части, выезжать. По определенным пропускам», — сказала Ведающая Ма.

Массового разрешения на выезд мужчин за границу не стоит ожидать и в 2027 году, предсказывает таролог.

«Ну и 27-й — не вижу, чтобы массово давали выезд, семерка пентаклей говорит, что нужно еще подождать», — сказала она.

«В 2028 году откроются полностью границы», — отметила Ведающая Ма.

К слову, победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала прогноз, закончится ли война в 2025 году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.