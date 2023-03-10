Астролог назвала год, когда закончится война в Украине: это не 2023 год

Астролог считает, что в апреле 2023 года начнется контрнаступление.

Астролог Яна Тимощук разложила карты Таро, чтобы определить, когда закончится война. Она утверждает, что это произойдет не в 2023 году, а гораздо позже.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

Яна Тимощук считает, что многое будет в будущем зависеть от весенних событий 2023 года.

"Но пока я не вижу окончательной нашей победы. Думаю, это будет не раньше 2025 года", — говорит астролог.

По ее словам, в апреле 2023 Украина пойдет в наступление и будет оттеснять российских оккупантов со своей территории.

"Украина может заключить военный союз в августе-сентябре 2023 года. Может быть договоренность с какой-либо страной о сотрудничестве", – говорит астрологиня.

Напомним, астролог Анна Вергелес рассказала, что в конце марта в Украине будут жестокие бои.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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