Астролог назвала месяц, когда в Украине будут жестокие бои

Астролог Анна Вергелес рассказала, что в конце марта в Украине будут жестокие бои.

Об этом она рассказала ютуб-каналу "Прогноз".

"С марта мы уже можем ожидать более плотных событий, интенсивных боевых действий, чем мы видели в январе и феврале", — сказала Вергелес.

Она считает, что активизация боевых действий будет связана с тем, что воины ВСУ, вероятно, пойдут в контрнаступление.

"Дело в том, что ситуация говорит о стремительном повышении активности боевых действий. Это обстрелы, наступление со стороны нашего врага, большее влияние и больший вклад со стороны нашей армии. Для Украины будет очень хорошей стратегией запутывания. Я ожидаю, что будут какие-то успешные диверсионные атаки с нашей стороны. К примеру, анонсируется активность на одном фронте, а происходит все совсем на другом. Если мы будем так хитро действовать, это даст нам очень хорошие шансы продвинуться и закрепиться", — пояснила астролог Вергелес.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что в первые десять дней марта Россия, вероятно, не будет устраивать массированные ракетные удары по Украине. Также она подчеркнула, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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