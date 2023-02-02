Астролог назвала три даты, которые будут свидетельствовать об окончании войны

По прогнозам астролога, вероятнее всего, что мирный процесс начнется весной 2023 года.

Астролог Анна Вергелес выделила три периода, которые будут означать, что война в Украине подходит к завершению.По самому оптимистичному сценарию, началом завершения войны станет весна 2023-го.

Об этом астролог рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

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Первая фаза, которая ожидается в феврале-марте – это активные боевые действия. Вторая точка, по ее прогнозам, это апрель-июнь 2023 года. В эти месяцы, считает Вергелес, будут благоприятные условия для переговорного процесса с Россией. Третий период – ноябрь 2023-го. И последняя точка выхода из военных действий – апрель-май 2024 года.

"Уже с апреля-мая у нас начинается другая фаза — дипломатическая. Но это как результат марта. Если Украина не придет к согласию, не найдет возможности развернуть ситуацию в свою пользу, то следующая точка, где возможны мирные процессы, — это ноябрь 2023-го ", – прогнозирует астрологиня.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua рассказал, как и в каком году завершится война.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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