Астролог предсказала "лучшие времена для Украины": когда они наступят

Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Астролог Марина Романова сделала предсказание о лучших временах. Она считает, что вторая половина июня будет более благоприятной для Украины, однако жителям крупных городов следует быть осторожными.

Об этом она сказала на ютуб-канале Астрофеномен.

Марина Романова отметила, что 20 июня может появиться информация о большей поддержке для Украины. Она считает, что следующие три месяца «будут самые благоприятные для того, чтобы мы достигли своей цели»

Реклама

«Высшие силы, астрологические показатели — Сатурн, который поддерживает Украину, здесь включается аспект счастья, который будет помогать Украине в течение нескольких месяцев. Первое такое событие произойдет на границе июня и июля. Мы имеем очень большие надежды, что будут осуществлены серьезные шаги для приближения к своей цели. Наши военные будут получать новое снаряжение, новые виды вооружения. Однако есть опасность для крупных городов Украины. Это — Киев, Харьков, Одесса, Днепр. Напряжение ситуации будет от 16 до 21 июня», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.