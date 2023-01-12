Астролог предсказала смерть Путина и позитивные изменения в Украине: когда это произойдет

Астролог Анжела Перл считает, что российский диктатор Путин может умереть уже в 2023 году. Украину в мае ожидают положительные новости.

Об этом она сказала в интервью Наталье Мосейчук.

Анжела Перл в конце марта прогнозирует ухудшение ситуации в России. Граждан страны-оккупанта ожидают еще более строгие ограничения.

"Я думаю, что Путина не станет очень скоро. Вероятно, в этом году. Физически. Потому что Плутон – планета огромной трансформации, огромных изменений и, самое главное, изменений во власти. Она входит 24 марта в знак России. Там вообще весь март, да много событий происходит!", – говорит астролог.

Перл добавляет, что в Украине 17 мая ожидается улучшение ситуации и хорошие новости. Россию ждет хаос и вероятная смена власти и борьба за нее между разными кланами.

"Плутон – это война, это оружие, ядерная энергия… Очень вероятна в РФ следующая война… Очень много смертей, скорее всего, новая военная ситуация", – говорит Анжела Перл.

Напомним, специалист по картам Таро Ирина Клевер рассказала о том, когда закончится война в Украине. Она подтвердила предсказание многих астрологов и ясновидящих, утверждающих, что победа Украины в войне против России будет в 2023 году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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