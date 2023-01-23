Астролог предупредила об опасности и спрогнозировала, когда "война выйдет на финишную прямую"

Астролог Альбина Пономаренко предупредила украинцев о сложном феврале, однако она считает, что в марте Украина "выйдет на финишную прямую этой войны".

Об этом она сказала на ютуб-канале "Прогноз".

Альбина Пономаренко отметила, что 1 и 2 февраля возможен новый обстрел Украины, поскольку 3 февраля в Киеве пройдет саммит ЕС. 12-18 февраля будет очень напряженный период, однако именно в это время будут и хорошие новости – вероятно объявят о передаче нового оружия для ВСУ. Также 18 февраля стоит ожидать хороших новостей. 25-27 февраля тоже будет сложное время, возможны даже провокации со стороны Белоруссии.

"Это будет очень сильное сражение. И возможно, оно будет последним или предпоследним. Потому что еще будет март, мы будем выходить на финишную прямую этой войны", — говорит астрологиня.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин умрет в 2023 году, но не собственной смертью. Президента России ликвидируют по заказу, а выполнит его человек из близкого окружения, его личной охраны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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