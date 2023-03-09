Астролог предупредила об ожесточенных боях весной: "Мы будем много терять"

Прогнозируется также, что Россия может наносить удары по украинским многоэтажкам.

В войне в Украине весной будет тяжелый период и возможна ожесточенная борьба – такой прогноз сделала астролог Яна Тимощук.

Об этом Тимощук рассказала в интервью УНИАН.

"Борьба, ожесточенная борьба... Мы будем иметь, к сожалению, очень серьезные боевые действия. Столкновения", — предупредила астролог.

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Она предвещает беспокойство на временно оккупированных территориях Украины.

"Многие люди могут чувствовать себя в ограничении. Скорее всего, это то, что касается потерь. Когда люди избавляются от благ, домов", — уточнила Тимощук.

В то же время она заверила, что, несмотря на обострение на фронте, украинцам не придется волноваться из-за проблем с продовольствием. Астролог прогнозирует, что весной аграрии смогут успешно произвести посевную.

"Этой весной высшие силы будут привержены нашей земле. Я имею в виду это касается рождения земли, что не даст нам быть голодными", — сказала она.

Она также предвещает, что Украина будет "кричать о помощи" со стороны партнеров.

"Мы будем многое терять ... Будет жесткое сопротивление..." – добавила Тимощук.

По ее прогнозу, Россия будет устраивать провокации и под угрозой могут оказаться объекты на высоте. Речь идет о вероятности ударов по многоэтажкам.

Напомним, астролог Анна Вергелес выделила три периода, которые будут означать, что война в Украине близится к завершению.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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