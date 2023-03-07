Астролог предупредила украинцев о "самых сложных днях" в марте: названы конкретные даты

Астролог Анна Вергелес предупредила украинцев о тяжелых днях в марте. Она отметила, что с 13 по 22 марта будет один из самых сложных этапов.

Об этом говорится на ютуб-канале "Прогноз".

Анна Вергелес предупредила, что с 13 по 22 марта будет очень тяжелый этап в государстве.

"Это с одной стороны Нептун, когда все неопределенное, непонятное, очень много вопросов. Кстати, очень много сейчас проблем будет именно в информационном пространстве. Будет много дезинформации, попыток "раскачать" людей, много двояких заявлений от политиков. Это не только в в нашей стране, но и на международном уровне", — считает астролог.

Она также отметила, что в марте не стоит верить всему, что говорят и лучше игнорировать информационный фон или тщательно проверять данные.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что в первые десять дней марта Россия, вероятно, не будет устраивать массированные ракетные удары по Украине. Также она подчеркнула, что уже через полгода Украина сможет вернуть свои территории.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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