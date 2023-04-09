Астролог предвидела, когда закончится война в Украине: назвала точное время и условия

Астролог Ольга Медвецкая предвидела, когда закончится война России против Украины. По ее словам, после этого в РФ начнется трансформация и свержение режима Путина.

Об этом она сказала в интервью изданию "УНИАН".

Астролог считает, что сначала Украина освободит все свои территории, а уже в 2024 году в РФ начнется кризис.

"Скорее всего, это будет сочетание военного освобождения территории Украины от оккупантов и смена властного устройства РФ. К примеру, в конце апреля и начале мая мы уже выгоним оккупантов из наших земель", — предусмотрела Ольга Медвецкая.

Астролог считает, что после этого в РФ начнется недовольство путинским режимом.

"В России будет недовольство правлением Путина. Оно будет расти в народных массах и это повлияет на трансформацию власти в РФ. Это не произойдет быстро, понадобится время, однако это непременно произойдет. Скорее всего, после ноября 2024 года", — отметила астролог.

Напомним, мольфарка Елена Стеценко рассказала, что война России против Украины закончится нескоро. Это произойдет через три года.

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