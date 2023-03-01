Астролог прогнозирует обострение на фронте: назван месяц

Влад Росс прогнозирует, что в марте на фронте будут активны боевые действия.

Война в Украине в марте 2023 года еще не прекратится – такой прогноз сделал известный астролог Влад Росс.

Об этом астроэксперт рассказал изданию "Главред".

В частности, Росс предвещает в марте обострение на фронте.

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Астролог уточнил, что 7 марта ожидается полнолуние. Кроме того, Сатурн перейдет в Рыбы. Это полнолуние – предвестник напряженных транзитов Марса.

"Марс – агрессивная планета, поэтому часто приносит события, приводящие к разрушениям или изменениям, и все это достигается путем силы или активных действий. Поэтому на фронтах можем ожидать большую войну", – рассказал Росс.

Напомним, таролог, победительница 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, что в марте мира в Украине еще не будет, однако она прогнозирует "подарок, который в итоге очень повлияет на нашу победу".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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