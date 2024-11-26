Астролог рассказал о возможных атаках России на украинские города в декабре

Астролог Влад Росс рассказал об опасностях для Украины в декабре 2024 года, прогнозируя, что Россия будет безжалостно атаковать украинские города.

Об этом пишет УНИАН.

По его словам, агрессор сможет использовать весь свой арсенал, чтобы нанести удары по ряду городов. Особенно в зоне риска, по его мнению, находится Одесса, а также могут пострадать Сумы, Запорожье и Запорожская область.

Он считает, что есть вероятность, что враг может атаковать Днепр. Также есть опасения по поводу возможных атак на Чернигов и Черниговскую область. Влад Росс не исключает угрозы для Киева.

Кроме того, астролог поделился своим мнением о возможности начала ядерной войны в ближайшее время. По его прогнозу, к 2025 году ядерная война не состоится.

Влад Росс считает, что к инаугурации Дональда Трампа ядерный конфликт между Россией и НАТО, а также между Россией и Украиной маловероятен. Однако, по словам Росса, масоны имеют свою теорию, согласно которой возможен ядерный взрыв в 2025 году, если Трамп не умрет к тому времени.

Напомним, известный астролог ошарашил прогнозом по окончании войны в Украине. По прогнозу Владимира Бадиана, это произойдет неожиданно.

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