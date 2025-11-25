Астролог рассказала, ждать ли новых обстрелов, и какие регионы под угрозой

Астрология / © Фото из открытых источников

Реклама

Украинские прифронтовые регионы и Киев в ближайшие дни могут оказаться под повышенной угрозой обстрелов.

Об этом рассказала астролог Елена Бучинская в интервью изданию "Главред«.

По ее словам, наиболее рискованными она считает 25-26 ноября, а также 28 число, когда возможны удары по жилым районам столицы. Бучинская утверждает, что в эти дни существует угроза для мирного населения, в частности детей. К зонам повышенной опасности она также отнесла Харьков, Запорожье, Сумы, Одессу и Днепр.

Реклама

Астролог отметила, что до середины декабря обстрелы будут продолжаться, но, по ее мнению, их интенсивность будет меньше по сравнению с предыдущими периодами.

Оценивая возможность политических договоренностей по прекращению войны, Бучинская заявила, что более определенный дипломатический курс может сформироваться после 14 декабря. По ее прогнозам, ключевые решения или предварительные соглашения могут прийтись на январь или февраль-март 2026 года, тогда как окончательное завершение активной фазы она связала с апрелем 2026 года.

Бучинская также предположила, что до весны 2026 года ситуация с некоторыми территориями может оставаться эмоционально сложной, хотя отдельные направления, в частности Запорожское, могут дать неожиданно положительную динамику для Украины.

Кроме того, она заявила, что ближайшие недели будут определяющими для Покровска. По ее словам, если город удастся удержать до 5 декабря, в дальнейшем ситуация может улучшиться в пользу Украины.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что известный астролог Росс дал потрясающий прогноз относительно того, будет ли завершение войны.