Астролог сделал прогноз для Украины на апрель и май: "Путин поймет, что он жестко проиграл"

Росс также предвещает, что Украина в апреле может нанести удары по России.
Астрологический прогноз по войне в Украине на апрель и май предполагает разрушение российского фронта – рассказал известный астролог Влад Росс.
Об этом он сказал в интервью "УНИАН".
Росс предвещает, что ситуация в апреле и мае для Украины "будет суперовой", а вот для президента России Владимира Путина – нет.
"ВСУ будут мощно наступать, с двух сторон будет разрушение российского фронта. На севере и юге вся шайка российского диктатора, в том числе "вагнеровцы", будет побеждена", – говорится в прогнозе астролога.
Он не исключил, что украинские войска в этот период могут полностью зачистить границы с Россией.
"То есть мы возьмем в окружение все группы на востоке. Это уже может произойти 15-17 апреля, когда Уран – планета переворота – соединится с Марсом", – уточнил Росс.
Он подчеркнул, что это будет период, "когда Путин поймет, что он жестко проиграл". Скорее всего он захочет устроить новую волну мобилизации, однако не успеет, ведь по всем фронтам у врага будут очень большие дыры.
"Кстати, 17 апреля мы можем нанести удары по России", — предсказывает астролог.
Напомним, по прогнозу экстрасенса, ведьмы-некромана Марии Тихой в апреле Москва и область могут подвергнуться обстрелам. В частности, речь идет о "прилетах" дронов и взрывах на военных объектах.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также:
- Май принесет кардинальные изменения в войне: астролог рассказала об обострении ситуации в некоторых областях
- Когда отменят военное положение в Украине: астролог назвал дату
- Астролог сделал прогноз, когда и по какому сценарию закончится война в Украине