Астролог сделал прогноз для Украины на апрель и май: "Путин поймет, что он жестко проиграл"

Росс также предвещает, что Украина в апреле может нанести удары по России.

Астрологический прогноз по войне в Украине на апрель и май предполагает разрушение российского фронта – рассказал известный астролог Влад Росс.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН".

Росс предвещает, что ситуация в апреле и мае для Украины "будет суперовой", а вот для президента России Владимира Путина – нет.

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"ВСУ будут мощно наступать, с двух сторон будет разрушение российского фронта. На севере и юге вся шайка российского диктатора, в том числе "вагнеровцы", будет побеждена", – говорится в прогнозе астролога.

Он не исключил, что украинские войска в этот период могут полностью зачистить границы с Россией.

"То есть мы возьмем в окружение все группы на востоке. Это уже может произойти 15-17 апреля, когда Уран – планета переворота – соединится с Марсом", – уточнил Росс.

Он подчеркнул, что это будет период, "когда Путин поймет, что он жестко проиграл". Скорее всего он захочет устроить новую волну мобилизации, однако не успеет, ведь по всем фронтам у врага будут очень большие дыры.

"Кстати, 17 апреля мы можем нанести удары по России", — предсказывает астролог.

Напомним, по прогнозу экстрасенса, ведьмы-некромана Марии Тихой в апреле Москва и область могут подвергнуться обстрелам. В частности, речь идет о "прилетах" дронов и взрывах на военных объектах.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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