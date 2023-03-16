Астролог сделал прогноз, когда и по какому сценарию закончится война в Украине

Астролог не уверен, что Украина сможет вернуть себе все оккупированные врагом территории в 2023 году.

Война в Украине закончится не в 2023 году — такой прогноз сделал астролог Дмитрий Уранус.

Об этом он написал в Сети.

Астролог отметил, что 7 марта завершилось тяжелое время для мирных жителей Украины, но не для военных. Этот аспект будут сильнее всего проявляться до 24 марта, а также с 23 сентября по 15 декабря 2023 года. Полностью он распадется только в феврале 2024 года.

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"Этот аспект не вызовет критических или непоправимых событий. Да, он тяжелый для Украины и украинской власти, и украинской экономики. Придется принимать тяжелые решения, терпеть потери в армии. Будут экономические проблемы и еще небольшие потери в территориях. Но этот аспект не смертелен ни для власти, ни для государства", – говорится в прогнозе Урануса.

Он отметил, что самый активный событийный аспект ближайших месяцев – это соединение прогрессивного Меркурия с Марсом карты Украины в 8 доме. Пик его влияния ожидается в июне-июле 2023 года.

"Фактически это будет кульминация войны", – отметил астролог.

Он предвещает, что этот аспект свидетельствует о предстоящих тяжелых активных боях, штурме вражеских позиций, больших потерях с обеих сторон. Однако Украина получит огромную военную помощь от иностранных партнеров и стартует развитие военного производства.

"Я думаю, что благодаря этому аспекту Украине дадут все необходимое для победы. Но я не уверен, что мы вернем все оккупированные территории у 2023 году", — отметил Уранус.

В то же время, он предвещает развязку полномасштабной войны в Украине до весны 2024 года.

"До февраля 2024 г. распадется аспект прогрессивного Меркурия в сочетании с Марсом, который указывает на самую активную фазу боевых действий. Может, до весны 2024 года и будет какая-то развязка в этой войне?" – говорится в прогнозе астролога.

Напомним, по прогнозу астролога Владимира Бадиана, конец марта и начало апреля станут решающим временем в войне. После этого могут начаться переговоры.

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