Астролог сделала обнадеживающий прогноз на текущий год, но есть опасный нюанс.

В год Павлина по авестийскому календарю, начавшемуся на равноденствие 2023 года, не бывает глобальных войн.

В день весеннего равноденствия, 21 марта, начался новый год по авестийскому (зороастрийскому) календарю. Он будет проходить под знаком Павлина (предыдущие годы – 1895, 1927, 1959, 1991), который считается миролюбивым и спокойным. В год Павлина, в частности, не бывает глобальных войн.

Об этом рассказала астролог Александра Ивашина в своем прогнозе.

"Это дает нам большую надежду и веру в окончание войны в Украине, нашу победу и мир", — отметила она.

По словам астролога, в этом году на Землю прольются очень мощные потоки светоносных энергий Вселенной, что повлечет за собой избавление от иллюзий и обращение к свету многих, уже почти потерявших веру, а также произойдет массовое рождение светлых людей будущего.

В то же время, Александра Ивашина предупредила о сильном сопротивлении со стороны энергий тьмы.

"В этом году в полной мере может проявиться замаскированное зло (явное мы уже увидели в год Гепарда, во всех аспектах борьбы — и на поле боя, и в информационном поле). И очень часто может происходить заигрывание тьмы с массами под видом благих намерений”, — подчеркнула она.

Астролог отметила, что "хвост Павлина" часто символизирует покрывало иллюзий, то есть, в этом году возможна своеобразная "игра и маскарад зла".

"Темные силы могут порой надевать маску милостивых "вершителей добра". Иногда они могут даже разыгрывать какую-нибудь битву, якобы бой друг с другом, но это отвлекающий маневр, своеобразная игра, которая не может длиться долго, потому что тьма не борется сама с собой”, — объяснила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи прогнозируют опасность над некоторыми городами Украины. В частности, опасность нависла над Запорожьем, Харьковом, Херсоном и городом-крепостью Бахмутом.

Читайте также: