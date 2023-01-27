Астролог сделала прогноз по войне на февраль: какая опасность ждет Украину

Конец февраля будет готовить украинцев к важным изменениям, которые будут происходить и весь март.

Астролог Наталья Власенко прогнозирует в феврале опасность для Украины и назвала даты, когда война принесет много смертей и оккупацию некоторых городов.

Об этом Власенко написала на своей странице в Instagram.

По прогнозу астролога, полнолуние 6 февраля даст новую энергию – постепенность, манипуляции, смертность, несчастные случаи, обычный народ под угрозой. В то же время, Украина получит финансовую помощь и вооружение.

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Власенко также предвещает с 9 февраля важные территориальные трансформации.

"Среда месяца – плюс минус 14.02 – не очень приятная ситуация на небе. На границах с обеих сторон много смертей до двадцатых чисел, какие-то непредсказуемые ситуации. Могут быть смерти важных людей в верхушках власти около 16.02 или просто важные изменения", – говорится в сообщении астроэксперта.

Она отметила, что 15-19 февраля ожидается пик роста напряжения с соседями.

"Очень похоже на наступление на каких-то территориях, может, даже на двух направлениях, но с какой стороны эти два направления будут? Может, и с нашей, потому что у нас есть плюсы по территориям. А дело будет быстро проходить. По крайней мере видно, что обострение страстей на границах будет с середины февраля и – часть марта. Пожалуй, и "поздровлять" будут с годом именно утром ближе к дате…" – написала астролог.

Она отметила, что конец февраля готовит украинцев к важным изменениям, которые будут происходить и весь март.

"Мы даже можем в феврале потерять какие-то территории из-под контроля. Действительно, месяц очень тяжелый по энергиям. Но самая темная ночь – перед рассветом", – подытожила Власенко.

Напомним, ранее астролог Анжела Перл рассказала, что Украину в мае ждут положительные новости. Кроме того, по прогнозу астролога, президент РФ Владимир Путин может умереть уже в 2023 году.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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