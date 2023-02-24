Астролог спрогнозировал время смерти Путина и назвал ее причину

В апреле-июне 2023 года президент РФ может умереть. Вероятно, ему в этом помогут.

Известный астролог Влад Росс прогнозирует, что российский диктатор Владимир Путин будет жить до лета этого года. Хозяину Кремля, скорее всего, помогут умереть.

Об этом он рассказал в комментарии УНИАН.

По словам астролога, в восьмой дом гороскопа Путина, указывающий на обстоятельства смерти, летом 2023 года войдет Марс и Черная Луна (Лилит).

“Марс – это отравление, а Лилит – огнестрельное оружие. Потому до конца 2023 года он не доживет”, — заметил Влад Росс.

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Он также назвал еще один промежуток времени, когда может умереть кремлевский диктатор. По его словам, это может произойти во время между солнечным затмением 20 апреля и лунным 5 мая.

"В день смерти Гитлера [30 апреля] может умереть и этот диктатор", — сказал составитель гороскопов.

Влад Росс убежден, что война в Украине закончится в день смерти Путина, потому что он единственный человек, угрожающий миру.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологиня и тарологиня Яна Тимощук заявила, что в Украине начнет перегонять в войне против российских оккупантов уже в мае.

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