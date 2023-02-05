Когда Россия пойдет в новое наступление и попытается захватить Украину: астролог Влад Росс назвал два опасных периода

Россия, возможно, пойдет в новое наступление и предпримет очередную попытку захватить Украину, в частности, взять Киев.

Об этом сказал "Главреду" астролог Влад Росс.

Первым опасным периодом будет время от 5 февраля.

"В первую неделю месяца российские войска могут начать наступление на Украину. А если шизофрения Путина (глава Кремля – ред.) резко обострится, то они, в том числе, уйдут и с территории Беларуси. Вероятность этого сценария составляет 20-30%", – считает Влад Росс.

По астрологическому прогнозу Росса, у российских войск имели шансы дойти до тех позиций в Киевской области, что в феврале-марте 2022 года, то есть до пригорода столицы.

"Шансы на это мизерные, никакие, но у Путина навязчивая идея – окружить Киев. Поскольку в прошлый раз российские войска все разграбили в пригородах Киева на правобережье, то на этот раз, скорее всего, они двинутся через Чернигов, чтобы выйти в Киев на левом берегу Днепра", – сказал Росс.

По словам астролога, второй и самый опасный период – накануне 24 февраля.

"Путин слишком любит символические даты, а потому попытается, чтобы 24 февраля стало началом Великой отечественной войны 2.0. 22-25 февраля сложится очень жесткий аспект Марса – планеты войны. Поэтому в годовщину нападения России на Украину орки, их 300-тысячное войско, может снова начать наступать на нашу страну", – добавил Влад Росс.

Для Донецкой области это может быть эпохальный момент. Если погода будет способствовать продвижению войск с севера, то русские войска пойдут и на территории Беларуси.

"Путин хочет оцепить Киев, а также завладеть Ровенской АЭС. На мой взгляд, вероятность повторного похода на Киев ближе к концу февраля – 50%, на Ровенскую АЭС – больше. Как бы то ни было, основные бои будут в Донецкой области, ведь главная цель Путина сейчас – взять Славянск и Краматорск», – дал свой прогноз Влад Росс.

Астролог отметил, что в феврале 2023 г. большая опасность для Запорожской или Днепропетровской областей угроза маловероятна. На этом направлении, по его словам, может обостриться ситуация, возможны даже отдельные небольшие прорывы противника, однако большого наступления российских войск там не будет.

"Более того, в Запорожской области, скорее, ВСУ неожиданным образом создадут выигрышные комбинации", — добавил Влад Росс.

Астролог также затронул личный гороскоп и натальную карту Путина.

"Путин – очень нерешительный человек. Он – Весы, а это самый нерешительный знак зодиака. А в гороскопе Путина просто скопление планет в знаке Весов", – объяснил Росс.

Впрочем, если бы российские войска не начали новое масштабное наступление, их ждет поражение, убежден астролог.

"В натальной карте Путина в феврале 2023 года Сатурн, символ свержения, соединится с планетой его власти – Юпитером. Это свидетельствует о том, что в это время будет нанесен мощнейший удар по власти хозяина Кремля. По сути, февраль станет точкой отсчета падения Путина, и именно в феврале его вертикаль власти будет сломана", – объяснил Росс.

Новое нападение на Украину, по словам Росса, превратится в "сплошной кошмар для Путина". Если российские войска пойдут в наступление, Путин точно проиграет, Россию будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины, если не весь, то большая его часть.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

По словам астролога Росса, настоящий Путин уже давно не посещает публичные мероприятия.

Ранее российский оппозиционер Александр Невзоров отметил, что глава Кремля не прекратит войну против Украины, поскольку сейчас это – "единственное, что у него осталось".

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