Астролог Влад Росс назвал переломный месяц в войне

Он указал, когда наступит благоприятный момент для начала контрнаступления украинской армии.

В марте может произойти контрнаступление ВСУ, а на окупантов ожидает провал.

Об этом заявил известный астролог Влад Росс, передает "Главред".

По его словам, Меркурий в марте 2023 года будет очень быстрым и успеет пройти по трем знакам: по Водолею, Рыбам и Овну.

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"Это положение не очень удачно, чтобы размышлять и принимать скорые решения. После 19 марта Меркурий перейдет в Овна, а через несколько дней туда же направится и Солнце. Поэтому начало нового астрологического года на этот раз совпадет с новолунием 21 марта. Это прекрасный момент для начала контрнаступления украинской армии", – сказал он.

Также Влад Росс сообщил, что в марте 2023 года за достаточно короткий период сменят знаки не только быстрые планеты, но еще и некоторые медленные.

"Солнце, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн, Плутон – все они меняют знаки. Поэтому это будет кардинально переломный месяц", – подытожил астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее полуфиналист 20-го сезона Международной битвы экстрасенсов Роман Шептицкий заявил, что март будет определяющим в плане дальнейших боевых действий.

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