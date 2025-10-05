Астролог Влад Росс назвал время завершения войны

Астролог Влад Росс

Горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может завершиться в феврале 2026 года. Если этого не произойдет, то вооруженный конфликт превратится в войну Европы и РФ и продлится до 2029 года.

Такой прогноз сделал астролог Влад Росс в комментарии УНИАН.

Астрологическим признаком вероятного завершения войны он назвал планету Сатурн, которая в феврале 2026 года будет находиться в нулевом градусе Овна.

«Сатурн — это заморозка конфликта, Овен — знак войны», — отметил астролог.

Влад Росс добавил, что такое астрологическое событие уже случалось ранее, когда намечалось продвижение по мирным переговорам.

В частности, Сатурн в последний раз пересекал нулевой градус Овна перед саммитом президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и встречей Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме.

В то же время провидец отметил, что в феврале 2026 года может закончиться горячая фаза войны, а «холодная», по его словам, «все равно не закончится, а продлится до конца 2029 года».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

