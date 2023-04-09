Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам зодиака повезет в любви в ближайшее время

Близнецам и Водолеям в любви повезет, а что с другими знаками?

Известный украинский астролог Влад Росс уверен: единственное, что греет нас во время войны, – это любовь. Кому повезет на этом "фронте" по его прогнозу ?

Росс рассказал о любви в комментарии "Униан".

Весы, по словам Росса, могут познакомиться с иностранцем.

"Если вы давно мечтали выйти замуж за иностранца, то это ваш шанс", – добавил астролог.

Водолеев ждет счастье, любовь, безумная популярность. Они даже могут зачать ребенка.

Также прекрасная ситуация будет у Близнецов и Водолеев.

Благоприятная ситуация для партнерства будет и у Стрельцов. Они могут удачно выйти замуж или жениться.

Но хочу предупредить Рыб, Тельцов и Львов о том, что у них может быть болезненное расставание. Неожиданно у них все может разрушиться.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, сфера любовных отношений в апреле в целом благоприятна для всех знаков зодиака. Об этом говорилось в предварительном прогнозе. Энергетический потенциал этого периода способствует улучшению взаимоотношений, интересным встречам и знакомствам.

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