Астролог Влад Росс рассказал о предсказании, предвещающем смерть Путина

Украинский астролог Влад Росс рассказал, что существует пророчество, что после смерти понтифика Бенедикта XVI "погибнет царь Москвы и будет большое аплодирование", и все будут праздновать после Пасхи.

Об этом астролог рассказал в эфире "Апостроф TV".

Так, по его словам, планеты в гороскопе Путина этому способствуют – у него черная луна входит в дом смерти как раз в мае-июне. Туда же заходит Марс – планета, связанная со свержением его с престола и этот процесс может начаться для него уже в феврале-марте.

Влад Росс также отметил, что катастрофическая ситуация в гороскопе главы Кремля будет именно в мае-июне.

"Но сначала будет очень мощный удар по его власти в феврале", – предупредил Влад Росс.

Он рассказал, что смерть Путина будет такой же, как у Усамы Бен Ладена: "томагавки", удары по всем его бункерам и уничтожение. А прах его будет развеян где-то в океане, чтобы даже не осталось могилы.

"Такое я вижу уничтожение. Поэтому Путина в 2023 году не будет существовать, поскольку у него включился последний годовой соляр", — рассказал астролог.

Напомним, бывший Папа Римский Бенедикт XVI скончался в субботу, 31 декабря, в резиденции в Ватикане на 96-м году.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Предсказание о смерти Путина и окончании войны

Астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua рассказал, что российский диктатор Владимир Путин умрет в 2023 году, но не собственной смертью. Президента России ликвидируют по заказу, а выполнит его человек из близкого окружения, его личной охраны.

Мольфарка Елена Стеценко рассказывала, что активные боевые действия будут продолжаться до Пасхи 2023 года, а российские атаки — до 3,5 лет.

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