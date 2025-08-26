"С Трампом встречался "тройник" Путина": астролог сделал новое предсказание о переговорах

Влад Росс

Известный украинский астролог Влад Росс заявил, что Путин не решится встретиться с Зеленским. Он также отметил, что на встречу с Трампом ездил «тройник» Путина.

Об этом Влад Росс заявил в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Дедлайн у Трампа — это 1 сентября. Понятно, что никто и никогда не встретится с Зеленским. Потому что это — катастрофа. А потому россияне уже распространяют «шизу», что Зеленский нелегитимен. Встреча с Зеленским будет означать поражение РФ», — сказал он.

Влад Росс убежден, что с Трампом встречался «тройник» Путина. Он указал, что признаком этого может быть слишком высокий рост российского диктатора.

«А почему такой мрачный был Дональд Трамп на Аляске? Потому что он увидел, что это ненастоящий Путин, которого он видел в 2017 году. А потому он решил, что не для кого накрывать обеденный стол. А потому мое предсказание, что Россия не захочет отправлять на переговоры тело Путина, вероятно, поедет Лавров или Ушаков», — сказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.