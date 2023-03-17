Астролог встревожил прогнозом о мести Кремля за изгнание УПЦ МП из Лавры

Астроэксперт говорит, что у РФ не осталось больше никаких аргументов, кроме ядерного оружия.

Как Кремль может отомстить за выдворение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры – свой прогноз озвучил известный астролог Влад Росс.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Это можно сделать только, использовав ядерное оружие. Больше нет способов сопротивляться этому. У РФ не осталось ничего", – отметил Росс.

Он также прокомментировал возможный визит Папы Римского Франциска в Украину.

"Уже есть договоренности у президента Зеленского с Папой Римским о том, что тот приедет в Киев. Но при одном условии – либо в Москву и Киев, либо ни туда, ни туда. Но Путин такое допустить не может. Поэтому я думаю, что у Путина нет возможностей ответных санкций. Или как вариант – как можно больше украинцев сделать инагентами", – рассказал астролог.

Напомним, ранее Влад Росс спрогнозировал, что война в Украине закончится для России катастрофическим поражением, и капитуляция РФ может произойти уже в мае 2023 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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