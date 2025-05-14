Астрологи назвали 4 самых успешных месяца рождения

4 наиболее успешных месяца рождения, по мнению экспертов / © Associated Press

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Знаки зодиака, как считают астрологи, определяют нашу личность и жизненный путь, так что месяц рождения человека играет немаловажную роль.

Об этом рассказали эксперты на Yahoo.

По мнению экспертов, если вы родились в один из этих четырех месяцев, вам, скорее всего, суждено добиться устойчивого успеха.

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Январь

Те, кто родились в январе, часто ассоциируются со стойкостью, ведь это необходимость, чтобы выдержать суровые зимы. Независимо от того, с какими вызовами они сталкиваются, они упорно идут вперед. Их непоколебимая последовательность является значительным фактором успеха; эти люди от природы склонны добиваться своих целей. Они не остановятся на пути, пока не достигнут вершины своей цели. Их решительная природа и непоколебимый образ мышления хорошо им служат, позволяя отвергнуть "эго" и гордость.

Март

Если вы родились в марте, ваша сила состоит в гибкости.

Люди, рожденные в этом месяце, могут легко адаптироваться к различным ролям. Их открытая природа позволяет им понимать различные точки зрения. Благодаря балансу энергии инь и янь они могут приспособиться почти к любым обстоятельствам или ситуации. Тогда как другие могут зацикливаться на одной схеме успеха, рожденные в марте не боятся экспериментировать, используя метод проб и ошибок. Как приливы и отливы Вселенной, им предоставляются многочисленные возможности для роста и расширения.

Апрель

Люди, рожденные в апреле, являются врожденными лидерами. Они обладают сильной харизмой, смелой личностью и страстным темпераментом. Верные своим друзьям и преданные делу, они ярко сияют, когда демонстрируют свои таланты.

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Апрельские именинники обладают уникальной способностью заставлять других чувствовать себя особенными, отмечая их сильные стороны, таланты и потенциал. Они умеют налаживать связи и часто им удается завоевать расположение самых известных людей в любых условиях. Те, кто родился в этом месяце, имеют значительный потенциал для формирования собственных уникальных историй.

Декабрь

Люди, рожденные в декабре, умеют принимать перемены. Хотя большинство людей избегают неизвестного, они смело исследуют тайны жизни. Этот месяц рождения, связанный с концом календарного года, резонирует с циклами смерти и возрождения.

Родившиеся в декабре воплощают жажду роста; всякий раз, когда жизнь загоняет их в тупик, они обретают там новое начало. Их успех следует из готовности выходить за пределы своей зоны комфорта.

Напомним, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Ранее победительница "Битвы экстрасенсов" таролог Яна Пасынкова предсказала, что президент РФ Путин не приедет в Стамбул на мирные переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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