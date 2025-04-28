Астрологи назвали, когда может завершиться война в Украине: прогноз

Война на Украине. / © Getty Images

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Война в Украине может приблизиться к завершению в конце 2025 – начале 2026 года.

Такой прогноз озвучили астролог Яна Рубан и таролог Анна Ефремова в интервью "Главреду".

По словам Яны Рубан, 2024 станет для Украины переломным. В конце этого года можно будет увидеть первые признаки завершения активной фазы боевых действий. В то же время, полная победа ожидается только в 2026 году.

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"Десятый год - 2026 - это время обнуления и возможность начать все заново, данное Высшими силами", - отметила астролог.

Похожий прогноз придерживается и таролог Анна Ефремова. Она считает, что процесс заключения мира начнется летом 2025 года. Именно тогда для Украины откроется окно возможностей для переговоров.

По ее словам, Путин будет сконцентрировать внимание на США и Китае, а украинский фронт останется для него второстепенным. Активные шаги по мирному урегулированию могут быть сделаны в августе 2025 года, а окончательное подписание мирного договора возможно весной 2026 года — в период с февраля по май.

"Это время Украине потребуется для восстановления, а вторая половина 2025 года станет продуктивной в плане подготовки к миру", - резюмировала Анна Ефремова.

Ранее астрологиня назвала, в каком году в Украине полностью откроют границы для мужчин призывного возраста.