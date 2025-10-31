Астрологи назвали шесть знаков, которые 31 октября принесет любовь и гармонию

Китайский гороскоп / © Unsplash

Пятница, 31 октября, на восточном календаре проходит под знаком Водяного Петуха, в месяце Огненной Собаки и году Деревянной Змеи. Астрологи называют это сочетание, которое усиливает честность, эмоциональную открытость и гармонию во взаимоотношениях.

Так называемый День Закрытия символизирует завершение тянувшихся дел — как в работе, так и в личной жизни. Это период, когда можно окончательно уладить недоразумения, простить старые обиды и почувствовать облегчение. Энергия Водяного Петуха помогает высказать правду спокойно и искренне, а значит — создает благоприятные условия для мира и любви.

Петух

Этот день станет для вас зеркалом истины. Человек, с которым возникали недоразумения, увидит ситуацию в новом свете, и напряжение исчезнет. Вы сможете откровенно поговорить, не повышая голоса, — слова лягут мягко, а сердце успокоится. Именно через честность и искренность вы получите поддержку, которую давно ждали.

Змея

Для представителей этого знака сочетание года Деревянной Змеи и месяца Огненной Собаки создает идеальный баланс. Наступает момент эмоционального выравнивания — все, что было однобоким, становится гармоничным. Интуиция подсказывает, кому можно доверять, а кто неискренен. Если вы прислушаетесь к внутреннему голосу, найдете спокойствие и настоящее взаимопонимание.

Свинья

День поможет вернуть доверие и тепло в отношениях. Человек, который вам важен, может выйти на контакт или сказать что-то, что развеет сомнения. После периода неопределенности наступает спокойствие — и именно это станет самой большой наградой. Вечером ожидается искренний разговор, который восстановит веру в постоянство чувств.

Тигр

Это день ясности для вас. Вы начнете видеть любовь без прикрас — такой, какая она есть на самом деле. Может состояться откровенный разговор, который поставит точку в старых сомнениях. Для кого-то это станет моментом прощения, для других — шансом начать с чистого листа. В любом случае, результат принесет облегчение.

Коза

После длительного периода, когда вы больше отдавали, чем получали, наконец наступает равновесие. Водяной Петух открывает новый этап, в котором вы почувствуете взаимность и благодарность. Это день, когда ваши усилия будут замечены, а эмоциональная отдача — восстановлена. Важно лишь позволить другим проявиться искренне.

Бык

Между вами и близким человеком исчезают барьеры. Общение становится легче, доверие — крепче. Возможен знак внимания или разговор, который подтвердит, что ваши чувства взаимны. Удача проявится не в громких словах, а в тихих, искренних моментах, когда вы чувствуете, что рядом есть кто-то надежный.

Напомним, астрологи отметили, что 31 октября нельзя тратить время на мелочи, которые вполне могут подождать, а то и вовсе не имеют особого значения, — работать нужно только над действительно важными и значимыми проектами.