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Астрологи назвали три знака зодиака, которые притянут деньги до конца весны
Близнецы, Тельцы и Раки — именно эти знаки столкнутся с мощным притоком денег, карьерных возможностей и признания.
Конец весны 2025 года обещает быть счастливым для трех знаков зодиака, которые по итогам мая — июня могут получить значительный финансовый прирост.
Об этом сообщило издание Parade
Близнецы
26 мая Меркурий — их покровительственная планета — войдет в знак, активизируя интеллект и коммерческую смекалку. Близнецы смогут легко находить выгодные контракты, привлекать клиентов и даже получать неожиданные бонусы. А Новая Луна в Близнецах (27 мая) даст толчок для старта новых проектов, которые быстро окупятся.
Тельцы
6 июня Венера — планета достатка — перейдет в Тельца, создавая идеальные условия для финансового взлета. Этот знак зодиака почувствует себя особенно ценным: возможны повышения, выгодные предложения или даже подарки от судьбы. Главное — не бояться рисковать, ведь Вселенная поддерживает их амбиции.
Раки
9 июня Юпитер войдет в знак Рака, обещая интуитивные прорывы и выгодные инвестиции. Этот период — время, когда прошлые усилия начнут приносить плоды. Можно рассчитывать на финансовую поддержку, неожиданные премии или выгодные партнерства.
Напомним, «живой Нострадамус» спрогнозировал, когда и чем закончится война в Украине.