Астрологи назвали три знака зодиака, которые притянут деньги до конца весны

Денежный гороскоп 2025 года / © ТСН.ua

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Конец весны 2025 года обещает быть счастливым для трех знаков зодиака, которые по итогам мая — июня могут получить значительный финансовый прирост.

Об этом сообщило издание Parade

Близнецы

26 мая Меркурий — их покровительственная планета — войдет в знак, активизируя интеллект и коммерческую смекалку. Близнецы смогут легко находить выгодные контракты, привлекать клиентов и даже получать неожиданные бонусы. А Новая Луна в Близнецах (27 мая) даст толчок для старта новых проектов, которые быстро окупятся.

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Тельцы

6 июня Венера — планета достатка — перейдет в Тельца, создавая идеальные условия для финансового взлета. Этот знак зодиака почувствует себя особенно ценным: возможны повышения, выгодные предложения или даже подарки от судьбы. Главное — не бояться рисковать, ведь Вселенная поддерживает их амбиции.

Раки

9 июня Юпитер войдет в знак Рака, обещая интуитивные прорывы и выгодные инвестиции. Этот период — время, когда прошлые усилия начнут приносить плоды. Можно рассчитывать на финансовую поддержку, неожиданные премии или выгодные партнерства.

Напомним, «живой Нострадамус» спрогнозировал, когда и чем закончится война в Украине.