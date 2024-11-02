Астрологи рассказали об окончании войны в Украине: подробности

В одно время провидица Ванга и Нострадамус сделали ужасное предсказание именно на этот год. Тема выборов также остается центральной в предвидении астрологов. Некоторые убеждены, что Украину может спасти женщина.

Об этом идет речь в эксклюзиве TSN.UA.

Свое мнение также высказал астролог Владимир Бадиян в комментарии ютуб-канала "Мой мир". По его прогнозам, война должна была закончиться еще в марте. Однако этого так и не произошло.

"В этой войне весь мир будет участвовать. Хотят этого американцы или нет. Китайцы со стороны стоят, им интересно, как РФ слабеет. Индийцы наблюдают. Я предполагаю, что Украина победит. Но как выиграет – это другой вопрос. Мы вернем свои территории, но это не будет так быстро", – отметил астролог.

Каким образом наступит победа

По мнению Владимира Бадиана, украинцы узнают о победе неожиданно. Он сделал оптимистический и пессимистический прогнозы по окончании этой войны.

Он отметил, что у Украины есть два варианта: первый вариант – война закончится весной 2025; второй вариант – война продлится еще не менее года.

"Война должна завершиться весной. Все идет циклами. И с самого начала было видно, что она либо закончится через год, либо продлится. Если война не заканчивается весной – она продлится еще год. По моим последним прогнозам, война закончится в 2026-2027 годах. 2027 год – это менее вероятно. Но в 2025 году может произойти что-то значительное в плане переговоров – вот так", – говорится в сообщении.

Начнется ли Третья мировая война

Владимир Бадиян рассказал, что Третья мировая война – неизбежна. Однако война в Украине не станет ее началом.

"Третья мировая по всем параметрам должна начаться в 2029 году. Сейчас, скажем так, продолжается "холодная Третья мировая". Третья мировая начнется, когда РФ нападет на страны Балтии", – отметил он.

Стоит отметить, что и другие прорицатели, в одно время, делали ужасные предсказания на 2025 год. В частности, Болгарская пророчица Ванга, умершая в 1996 году, предусмотрела Третью мировую войну и конфликт в Европе, который начнется в 2025 году. По ее предсказанию, эта война "опустошит" население континента.

Французский астролог и врач Нострадамус также делал предсказания касательно 2025 года. Он писал, что "земли Европы" будут вовлечены в "жестокие войны".

Что говорят астрологи о выборах в Украине и США

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что война в Украине не закончится раньше ноября. Он подчеркнул, что война может закончиться в мае 2025 года даже назвав конкретную дату.

"Я уже давно говорю, что самая красивая дата – 25.05.2025. У нас есть один поворот судьбы – либо война заканчивается в мае, либо она растянется до следующего года. Все уже народные депутаты готовятся к парламентским выборам и к президентским тоже. Вроде бы все намечено. на конец мая" – рассказал астролог.

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Во время интервью УНИАН Влад Росс утвердил, что по худшему сценарию война будет продолжаться до 2029 года. Также отметил, что якобы установлено время выборов в Украине. И нашу страну может спасти женщина.

У Дональда Трампа есть хорошие шансы выиграть выборы в США, но обстоятельства могут привести к победе Камалы Гаррис.

"Звездное время у Дональда Трампа. 5 ноября Луна будет в его доме выигрышей, Венера – планета любви, счастья и успеха – в соединении с Луной, Юпитер – в доме власти. Это показатели успеха", – рассказал астролог.

После этого Юпитер станет ретроградным и уйдет из дома успеха Камалы Гаррис в сторону Дональда Трампа. Тогда Украину спасет женщина.

Относительно выборов в Украине астролог также удивил интересным прогнозом. По его мнению, если бы выборы проходили в "Дії", победил бы действующий президент Зеленский. Если придется заполнять бумажные бланки, то неплохие шансы у Валерия Залужного.

Также Кирилл Буданов мог баллотироваться в президенты. Но его политика похожа на политику Зеленского.

Что будет происходить на фронте в ноябре

"В ноябре стационарная планета Сатурн развернется, а это значит, что будет полное торможение всех дел. Больших прорывов фронта практически не будет – ни с нашей стороны, ни со стороны оккупантов", – отметил он.

Влад Росс добавил, что начало ноября станет самым опасным периодом.

"Очень сильно могут обстреливать Запорожье, Кривой Рог, Харьков, Никополь, Херсон, Сумы", – подытожил астролог.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Кто победит в войне России против Украины: астролог удивил предвидением

Напомним, астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, как повлияют звезды и планеты на события в Украине.

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