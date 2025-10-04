Астрологический прогноз на 4 октября

Горн / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового –скорее всего, бытового — проекта: например, речь может идти о ремонте.

Символ дня: Горн.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

Реклама

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: принимая решение об операции или даже просто лечении, важно учитывать тот факт, что сегодня кишечник будет особенно уязвим — возможно, нужно просто оставить его в покое.

Питание дня: желательно резко сократить употребление сладкого и сдобы

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Реклама

Дачные работы дня: можно наводить порядок на дачном участке.

Магия и мистика дня: от любых магических действий сегодня необходимо отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, так что можно не обращать на них внимания.

Табу дня: несмотря на субботу, ни в коем случае нельзя бездействовать — нужно найти себе хоть какое-то занятие.

Реклама

Цитата дня: «Самое большое освобождение приходит с пониманием, что никто никогда не увидит тебя таким, каков ты есть. На самом деле, ведь каждый хранит в голове лишь свой выдуманный образ тебя» (Хань Хань).

Читайте также: