- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 4 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового –скорее всего, бытового — проекта: например, речь может идти о ремонте.
Символ дня: Горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: принимая решение об операции или даже просто лечении, важно учитывать тот факт, что сегодня кишечник будет особенно уязвим — возможно, нужно просто оставить его в покое.
Питание дня: желательно резко сократить употребление сладкого и сдобы
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно наводить порядок на дачном участке.
Магия и мистика дня: от любых магических действий сегодня необходимо отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, так что можно не обращать на них внимания.
Табу дня: несмотря на субботу, ни в коем случае нельзя бездействовать — нужно найти себе хоть какое-то занятие.
Цитата дня: «Самое большое освобождение приходит с пониманием, что никто никогда не увидит тебя таким, каков ты есть. На самом деле, ведь каждый хранит в голове лишь свой выдуманный образ тебя» (Хань Хань).
