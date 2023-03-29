Астролог назвала три украинских города, которые находятся под угрозой ракетных ударов – прогноз для жителей

Известная украинская провидица Людмила Хомутовская отметила, что очень активной будет борьба на юге и севере страны. Она также назвала города и предупредила жителей об опасности ракетных ударов.

Об этом шла речь в ее интервью УНИАН.

"Вижу угрозу для центра, но карты показывают, что он закрыт. То есть обстрелы будут такие, как в ночь с 27 на 28 марта, но рано или поздно России все же придется закрыть для себя эту тему", – прогнозировала провидица Людмила Хомутовская.

В то же время она добавила, что это не означает, что оккупанты сядут без дела, однако все их попытки обстреливать Киев будут неэффективными. А вот для других городов Украины, к сожалению, ситуация будет угрожающей.

Отдельно астрологиня назвала три украинских города, подпадающих под угрозу. Да, Людмила Хомутовская предупредила жителей Одессы, Сум, Чернигова, а также всего схода об обстрелах.

"Частично начинает активироваться Полтава. В Харькове ситуация не изменится", – спрогнозировала Людмила Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Добавим, что сегодня, 29 марта, астрологи не советуют реализовывать новые проекты, какой бы профессиональной сферы они ни касались. Нужно только приводить в порядок дела, начатые ранее.

Принятые сегодня решения полностью окажутся ошибочными, поэтому лучше перенести их на следующий день, говорит астрологиня Мила Королева. От общения с окружающими лучше вообще отказаться.

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