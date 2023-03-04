Астрологиня отметила благоприятное расположение двух планет для Украины: что это значит для врага

Юпитер и Венера проходят в четвертом доме Украины, отвечающем за земли и территории.

Астрологиня Анна Ефремова рассказала, что нынешнее соединение двух планет – Юпитера и Венеры – очень благоприятно для Украины.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

“Все уже наверняка видели соединение Юпитера и Венеры на ночном небосводе. Так вот, в Украины активны именно эти планеты в периоде. И это отличное соединение для Украины!”, — говорится в сообщении.

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По ее словам, Юпитер и Венера проходят в четвертом доме натальной карты рождения страны, отвечающего за земли и территории.

“Я не обещаю, что будет легко, но до июля 2023 Украина даст жизни врагу. В России начинается период реальных страданий и максимального обострения по всем фронтам! Если взять ситуационно, это отличная новость и время для Украины”, — прогнозирует она.

Правда, неутешительным фактом в астрологическом прогнозе являются общие человеческие потери.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян рассказал, когда закончится острая фаза войны и что будет с Донбассом.

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