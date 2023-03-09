Астрологиня предусматривает перестановки во власти Украины – прогноз на 2023 год

Известная астрологиня Яна Тимощук рассказала, что весна 2023 года в Украине будет "огненной и трансформационной" с изменениями во власти. По прогнозу астрологины, Россия может применить ядерные боеголовки.

Об этом говорилось в интервью Тимощуку "УНИАН".

По ее словам, сейчас длится особый период из-за сильного влияния Луны (до 10 марта). Затем последует солнечное и лунное затмение, после 20 апреля. Особенно солнечное затмение может влиять на разум людей, на власть.

Более того, с 15 по 25 июля и с 10 по 15 августа также будут переломные периоды.

"Солнце сжигает, можно увидеть сильную стихию огня – ядерные боеголовки, разрушения. Будут переломные моменты на фронте, в политическом плане могут быть перестановки. Весной ситуация будет такова: то, что не может существовать как раньше, завершается и мы идем в новое. Весна будет огненным и трансформационным", — сказала астрологиня.

Накануне астрологиня Анна Вергелес рассказала о трех периодах, указывающих на то, что война в Украине завершается.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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