Астрология привлекательности: эти три месяца рождения делают людей особенно очаровательными

Привлекательная энергия выходит за рамки логики или ума. Она легко привлекает вас, завладевая вниманием, чувствами и фокусируясь на объекте вашей привязанности. Если некоторые месяцы рождения от природы склонны к успеху, магнетизму и экстрасенсорным способностям, то другие имеют врожденную привлекательность и теплое сияние, что без особого труда притягивает людей. Когда они чего-то желают, то обычно достигают этого.

«Другие стремятся узнать о них больше, чувствуя себя заинтригованными, заинтересованными и тайно очарованными их присутствием», — отмечает издание.

Февраль

Люди, рожденные в феврале, – это либо инновационные Водолеи, либо эфирные Рыбы. Оба знака известны своим уникальным и внеземным присутствием. Они часто вдохновляют других искать связь в группе или чувствовать себя понятными. Даже незнакомые люди могут почувствовать их искреннее желание поддержать окружающих, и они часто делятся интимными секретами и личными деталями своей жизни уже при первом знакомстве.

Их привлекательность заключается в эмоциональном интеллекте, социальных навыках и доступности. Хотя иногда они могут казаться труднодоступными, когда им нужно время в одиночестве, в вашем присутствии они всегда щедро делятся своей энергией. Эта таинственность делает их еще более интригующими.

Апрель

Родившиеся в апреле, известные как первооткрыватели-Овны и чувственные Тельцы, одинаково привлекательны в своем влиянии. Имея склонность к практическому успеху эти люди не боятся быть прямолинейными и даже грубыми в своих желаниях.

Других привлекает эта целеустремленность, поскольку их преданность и верность работают так же интенсивно. Если вы попали в их круг общения или являетесь партнером человека, рожденного в апреле, вы всегда знаете, что рядом с вами сильный духом воин. Их уверенность в себе поощрительна, мотивирующая и заметно отсутствует, когда ее нет.

Октябрь

Люди, рожденные в октябре, независимо от того, очаровательны ли они Весы или таинственные Скорпионы, являются одними из самых привлекательных личностей, которых вы можете встретить. Их глубокий психологический подход к жизни позволяет им раскрывать скрытые тайны, которые могут скрывать другие, часто только одним взглядом.

Благодаря обостренной интуиции и сильным навыкам наблюдения они не боятся создавать безопасное пространство для обсуждения табуированных тем. Их увлекательный зрительный контакт, сладкие слова и интенсивное, приятное поведение заметны, как только вы их встретите. Они, безусловно, склонны завоевывать благосклонность окружающих.

