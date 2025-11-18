ТСН в социальных сетях

Астрология
172
1 мин

Атака дронами привела к пожарам в Днепре и районе

В Днепре и районе вспыхнули пожары из-за атаки вражеских беспилотников, ситуация остается опасной.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 18 ноября российские ударные беспилотники атаковали Днепр и прилегающие территории, что привело к возникновению нескольких пожаров.

Об этом сообщил в Telegram и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко .

По его словам, огонь охватил объекты в городе и районе. В настоящее время идет уточнение информации о возможных разрушениях и пострадавших. На местах работают пожарные подразделения, спасатели и другие службы оперативного реагирования.

Глава ОВА призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях, ведь угроза повторных атак сохраняется.

Напомним, ранее враг атаковал регионы Украины. В частности, в Харькове и Сумах раздавались взрывы. Первые звуки взрывов местные жители услышали после часа ночи.

172
