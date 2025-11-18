- Дата публикации
Атака дронами привела к пожарам в Днепре и районе
В Днепре и районе вспыхнули пожары из-за атаки вражеских беспилотников, ситуация остается опасной.
В ночь на 18 ноября российские ударные беспилотники атаковали Днепр и прилегающие территории, что привело к возникновению нескольких пожаров.
Об этом сообщил в Telegram и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко .
По его словам, огонь охватил объекты в городе и районе. В настоящее время идет уточнение информации о возможных разрушениях и пострадавших. На местах работают пожарные подразделения, спасатели и другие службы оперативного реагирования.
Глава ОВА призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях, ведь угроза повторных атак сохраняется.
Напомним, ранее враг атаковал регионы Украины. В частности, в Харькове и Сумах раздавались взрывы. Первые звуки взрывов местные жители услышали после часа ночи.