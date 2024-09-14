Атака дронов и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 14 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Россияне вывели в Черное море четыре носителя крылатых ракет "Калибр" Читать далее –>
- В Одессе и регионе прогремели взрывы: стало известно, что произошло Читать далее –>
- В Киеве прозвучали взрывы: работали силы ПВО Читать далее –>
- В столице обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия Читать далее –>
- Враг ударил КАБом по Харькову: произошел прилет по Холодногорскому району Читать далее –>
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