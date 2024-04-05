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"Бавовна" в России и взрывы в Одесской области: главные новости ночи 5 апреля 2024 года

"Бавовна" в России и взрывы в Одесской области: главные новости ночи 5 апреля 2024 года

Русских сегодня ждала неспокойная ночь

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области РФ Читать далее –>
  • Россияне убеждают, что уничтожили 40 воздушных целей в Ростовской области, где находится военный аэродром Читать далее –>
  • Местные жители сообщили о взрывах в небе, на земле и автоматных очередях в Ростовской области Читать далее –>
  • Не только Морозовск: в Ейске слышны взрывы и выстрелы Читать далее –>
  • В Одесской области прозвучали взрывы — СМИ Читать далее –>

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